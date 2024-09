Pirogue retrouvée avec des morts : 30 corps dénombrés « pour l’instant »

La marine nationale sénégalaise dénombre « pour l’instant trente corps » dans la pirogue retrouvée au large des Mamelles. Dans un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), publié ce lundi 23 septembre, les autorités informent que « les opérations de récupération, d'identification et de transfert sont rendues très délicates par l'état de décomposition avancée des corps ».



Ainsi, les investigations en cours permettront « d’avoir des informations plus précises sur le bilan et l'origine exacte de la pirogue ». Des équipes de médecins, de sapeurs-pompiers et du service d’hygiène ont été déployées au port de Dakar où l’embarcation a été remorquée.



C’est en début de soirée du dimanche 22 septembre qu’une pirogue avec des corps en état de décomposition avancée a été retrouvée au large de Dakar.



De plus amples informations sur l’origine et le bilan seront communiquées ultérieurement.



































































































seneweb