Plainte contre Aliou Sall : Abdoul Mbaye et Cie activent le Dji Samba Sall

Le Doyen des juges d’instruction, Samba Sall est interpellé. Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo exigent plus de célérité dans le traitement de la plainte déposée avec constitution de partie civile auprès du Premier Cabinet d’Instruction près le Tribunal de grande instance de Dakar.



Ceci, pour faux et usage de faux en écriture publique contre X, faux et usage de faux contre Franck Vasile Timis, Wong Joon Kwang, Aliou Sall, détournement de deniers publics contre Franck Vasile Timis, Wong Joon Kwang et pour complicité de détournement contre Aliou Sall et contre toutes personnes que l’information révélera comme ayant commis les infractions sus-visées.



Ainsi, le Congrès de la renaissance démocratique (Crd) informe qu’il a saisi d’une requête en date du 26 août 2019, le Dji Samba Sall, pour l’inviter à se conformer aux dispositions sus-visées et entend dans un délai de huitaine en référer au Président de la chambre d’Accusation. « Qui, en vertu des dispositions de l’article 211 alinéa 1 du Code de procédure pénale a pour mission de s’assurer du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la Cour d’Appel », a-t-il fait savoir.



En effet, Abdoul Mbaye et Cie, à travers un communiqué, ont soutenu que suite à sa plainte depuis le 22 Juillet 2019, le juge d’instruction ne s’est toujours pas conformé aux dispositions pertinentes de l’article 79 du Cpc :« La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les faits de la procédure.



Cette somme est fixée par ordonnance du juge d’instruction » par le refus de fixer la consignation comme l’y oblige l’article sus-visé. Le Crd veut que la lumière soit faite sur les révélations de BBC relatives aux transactions financières sur le pétrole et le gaz au Sénégal. Le montant est estimé, selon les requérants à 6.000 milliards de FCFA.











seneweb