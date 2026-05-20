Plainte contre Fadilou Kéita : Serigne Mboup et Habibou Lèye auditionnés ce mercredi matin à la Sûreté urbaine

Cette audition s'inscrit dans le cadre d'une enquête ouverte par la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar à la suite d'un soit-transmis du parquet de Dakar, saisi après le dépôt de deux plaintes visant le patron de la Cdc. Les griefs formulés contre Fadilou Keita concernent, entre autres, des faits présumés de diffamation, de diffusion de fausses nouvelles et d’injures publiques.



Dans leurs requêtes, toujours selon le journal, les deux plaignants dénoncent des propos qu'ils jugent outrageants, tenus par le Directeur général de la Cdc au cours d'une émission télévisée diffusée sur la chaine «Sénégal 7». Dans sa plainte, Serigne Mboup soutient que Fadilou Keita aurait présenté comme une «source sure une info fausse et ne disant pas la vérité».



Le maire de Kaolack lui reproche également d'avoir qualifié la gestion du projet «Cœur de ville» de Kaolack d'«opaque» et nécessitant un audit. Des déclarations que Serigne Mboup et Habibou Lèye considèrent non seulement injurieuses et diffamatoires, mais également constitutives de diffusion de fausses nouvelles. L'audition de Fadilou Keita est aussi prévu dans les prochains jours.



















































Igfm