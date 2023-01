Plan B, si Sonko est hors-jeu : La réponse de Bassirou Diomaye Faye

Les cadres du Pastef sont plus que rassurés de la participation de leur leader Ousmane Sonko à la Présidentielle de 2024, quelle que soit l’issue du procès pour «viol» contre son accusatrice Adji Sarr. L'hypothèse d'une condamnation du leader des patriotes n'effleure pas Bassirou Diomaye Faye.

«On ne cherche pas à réfléchir dans une hypothèse de : si il est empêché ? On ne va pas dans la menace de si, si et si… Pour nous, il va d’ailleurs reprendre ses tournées de «Nemmeku Tour». Personne ne peut l’empêcher de se présenter à cette élection (Présidentielle de 2024), je vous le garantis. Il y sera et il vaincra inchallah », a rassuré Bassirou Diomaye Faye, lors de l’émission "Grand Jury" de la Rfm.