Pluie d'hommages et de prières sur Ndeye Fatou Diouf Diaga

"À Dieu nous appartenons à Dieu nous retournons. Voilà un peu plus d'un an que nous quittait Papa Thione. Et moins de six mois notre fille Moumy Seck et aujourd'hui, ils vont être rejoint par Notre chère et tendre Maman Diaga. Je partage la mauvaise et douloureuse nouvelle avec la famille. Une tristesse indescriptible m'habite en ces instants. Tout mon soutien ainsi que ma compassion a mon fils Wally et toute la famille. Repose en paix Tendre Diaga."



Karim Wade



"Le cœur lourd, j'adresse mes pensées les plus compatissantes à mon jeune frère Wally Seck pour la perte de sa mère bien-aimée, Fatou Kiné Diouf Diaga. En ces moments de profonde tristesse, que l'amour et le soutien de vos proches vous accompagnent ta famille et toi et vous apportent du réconfort. Que son âme repose en paix auprès d'Allah. Condoléances"



Khalifa Sall



"Parfois, les épreuves du destin nous rappellent la fugacité de la vie. Je mesure la douleur profonde qui enveloppe la famille Seck Ballago, suite au décès brutal de Madame Ndéye Kiné Diouf Diaga qui rejoint aux cieux son mari Thione Ballago Seck et sa fille Moumy Seck. Je prie pour le repos éternel de l‘âme de la défunte et adresse mes sincères condoléances à Waly Seck, à ses parents et proches. Puisse Allah (swt) vous donner la force nécessaire pour surmonter cette nouvelle épreuve."



Sidy Diop



"Inna lillah wa inna ilayhi raaji'uun: Décès de Kiné Diouf Diaga, la maman de Wally Ballago Seck

Paix à son âme



Mamadou Ibra Kane



Nécrologie. Je viens d'apprendre avec une grande tristesse, le décès de Sokhna Diaga née Kiné Diouf, épouse de feu Thione Seck et mère de Wally Seck. Je prie Allah SWT d'Accorder Sa Miséricorde à la défunte et de l'Accueillir en Son Paradis. Amine . Au nom de ma famille, du mouvement #DemainCestMaintenant et au mien propre, je présente mes condoléances très attristées à Wally Seck et à toute sa famille. Courage à vous pour ces dures épreuves que vous traversez. Que Dieu vous assiste !



Pape Diouf



"INA LILAHI WA INA ILAYHI RADJION. Sougnou yaye dji adjia Kiné Diouf yalla nako yalla yereum te kharèko aldiana. Force a toi Mon petit Frere Wally B. Seck"



Yoro Ndiaye



"Inarilahi wa inna illahi razahun nous venons d’apprendre cette mauvaise nouvelle,le décès de maman Diaga la mere de notre frère Wally seck,c’est vraiment très dur,nous partageons la douleur avec lui et présentons nos condoléances toute à famille et proches. Que la terre lui soit légère yalla nako yalla yërëm ci barke Seydina Mouhamed."































