Plus de 3 600 morts en Turquie et en Syrie après deux violents séismes

Rédigé par Dakarposte le Lundi 6 Février 2023 à 22:36

Les tremblements de terre qui ont frappé, lundi, la Turquie et la Syrie ont fait plus de 3 600 morts, selon les derniers bilans. De nombreux pays ont promis une aide matérielle et financière. L'Union européenne a d'ores et déjà envoyé des équipes de secours en Turquie. Suivez en direct la situation.



Un violent tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé, lundi 6 février, le sud de la Turquie et la Syrie faisant plus de 3 600 morts dans les deux pays. Quelques heures après ce premier séisme, la Turquie a de nouveau été frappée par un séisme de magnitude 7,5, des secousses enregistrées jusqu'au Groenland.



Les deux séismes ont provoqué des scènes de panique dans les deux pays où les habitants se sont rués dehors, malgré les pluies torrentielles, ainsi qu’au Liban voisin où les secousses ont été fortement ressenties.



Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à l'union nationale, précisant que la Turquie avait reçu les offres d'aide de 45 pays. Quant au régime syrien, il a lancé un appel à l'aide à la communauté internationale.



L’Union européenne a envoyé des équipes de secours en Turquie. L’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, le Royaume-Uni, la Grèce et les États-Unis ont également offert leur aide aux populations.



Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété un deuil national de sept jours en Turquie.