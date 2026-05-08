Plus de 6 tonnes de chanvre indien d'une contre-valeur de plus de 400 millions de CFA, 14 rebelles arrêtés et des armes saisies : les Armées intensifient la lutte dans le Nord Sindian (FDS TV)

Les Armées sénégalaises poursuivent leur offensive contre les bandes armées et criminelles opérant dans la zone frontalière avec la Gambie, en maintenant une forte pression dans le Nord Sindian, notamment dans la commune de Djibidione.

Menée du 1er au 7 mai 2026, l’opération baptisée "Elol", conduite avec la participation de la Légion de Gendarmerie de Ziguinchor, a permis d’obtenir des résultats jugés majeurs par les autorités militaires.

Selon des sources sécuritaires, les forces engagées ont saisi plus de 6 tonnes de chanvre indien, dont une importante quantité déjà traitée et prête à la consommation.

La drogue saisie représenterait une contre-valeur de plus de 400 millions de francs CFA.

L’opération a également conduit à l’arrestation de 14 éléments rebelles, ainsi qu’à la saisie d’armes et de divers matériels. Aucun blessé ni incident majeur n’a été enregistré du côté des Forces de défense et de sécurité.

Ce jeudi, le Commandant de la Zone militaire n°5, le Colonel Cheikh GUEYE, s’est rendu sur le terrain afin de constater le succès de la mission et d’encourager les troupes engagées dans cette vaste opération de sécurisation.

Selon le Colonel Cheikh Gueye, l’objectif de cette opération était "d’agir et de frapper le cœur de l’économie criminelle dans cette partie du Nord Sindian et cela a été une réussite"

Il a également souligné que d’importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour atteindre les objectifs fixés.

Le Commandant de Zone a par ailleurs salué "la collaboration des unités de la Gendarmerie Nationale du Sénégal " dans la conduite des opérations.

L’opération "Elol" fait suite à l’opération "Kalathiaye", menée au mois de mars 2026 dans cette même zone, dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites et les activités des groupes armés.















FDS