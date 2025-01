Plus de 90 pays assisteront au tirage au sort de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF TotalEnergies (CAN), Maroc 2025, lundi soir

Plus de 90 pays, notamment en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, suivront le tirage au sort final de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF TotalEnergies A(FCON), Maroc 2025, lundi soir 27 janvier 2025.



Le tirage au sort aura lieu au Théâtre National Mohammed V à Rabat, au Maroc, à 19h00 heure locale (18h00 GMT / 20h00 heure du Caire).



Il sera diffusé en direct sur le site officiel de la CAF, CAFONLINE.COM et CAFTV (YouTube).



Les principaux diffuseurs mondiaux sont les partenaires traditionnels de la CAF, beIN Sport (MENA, Europe, Amérique, Pacifique Sud), Canal+, SABC, Azam Media, AfroSport, Nigeria Broadcasting Corporation, SNRT, DAZN et bien d’autres.



Le tirage au sort sera diffusé en direct sur les plateformes gratuites de 46 pays africains, y compris les 24 nations participantes, garantissant ainsi l’accès aux fans.



La CAN TotalEnergies CAF Maroc 2025 se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.





































































