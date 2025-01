Polémique après sa nomination au Cnra : Aoua Bocar Ly Tall réagit

Aoua Bocar Ly ne semble pas dans les dispositions de jeter l’éponge. Au contraire, sa nomination attaquée de toute part par les membres de Pastef, l’écrivaine nouvellement nommée au Conseil de Régulation de l’audiovisuel (Cnra) dit se concentrer sur les réactions positives, suite au choix porté sur elle par le chef de l’Etat.





«Moi il ne faut pas me voir le verre plein. Il faut voir l’autre partie. Et pour moi, c’est l’autre partie qui est positive. Je vous jure, depuis que cette annonce a été faite, j’ai reçu une pluie de félicitations, de marque de confiance, les gens me disent "vous méritez cette nomination". Donc moi ce sont ces réactions positives que je considère», a déclaré la Chercheure associée à l'Institut d'études des femmes de l'Université d'Ottawa sur la Rfm.



Elle dit disposer de tous les atouts qu’il faut, à savoir les connaissances, les compétences, la personnalité et les valeurs, pour être à ce poste-là.

































































igfm