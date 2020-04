Polémique sur le vaccin du Covid-19 : Dr Aloyse Waly Diouf rejette le vaccin aux occidentaux.

Enfin, les autorités sanitaires du Sénégal donnent leur position. Même si ce n'est pas le président de la République encore moins le ministre de la Santé, c'est le directeur de cabinet du ministre de la Santé qui a tenu à rassurer les Sénégalais sur le débat soulevé par des professeurs français sur le vaccin.



Selon Dr Aloyse Sarr, « ce sont les pays où la maladie fait des ravages qui ont plus besoin du vaccin. En plus, officiellement, l'Oms n'a pas encore saisi le Sénégal qui est un pays souverain pour tester le vaccin. Maintenant, si dans ces pays, ce vaccin montre des résultats probants, nous ne dirons pas non. Mais là, nos scientifiques n'ont pas jugé nécessaire d'essayer le vaccin ».



Une sortie musclée pour mettre fin à ce débat qui met les Africains dans tous leurs états...