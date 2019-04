Portrait: Thiambel Ba, l’ombre de Mamadou Talla en France

Par baaba mum Almaami

Il figure parmi les premiers militants de l’Alliance pour la République (APR) en France, Samba Lamine Ba dit Thiambel, est l’homme de confiance du tout nouveau ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla.Samba Lamine Ba est le conseiller, le confident du ministre, celui qui est prêt à mourir pour défendre son ami Thiouks et le président Macky Sall. Dans la ville de Mantes-la -jolie, Thiambel est considéré comme les yeux et les oreilles du ministre de l’Education. Entre les deux hommes, le lien très fort date d’une trentaine d’années.Mais, après 10 ans de militantisme et de défense de la culture africaine en France, Thiambel attend le signal de Thiouks pour savoir sur quel pied danser car la situation politique en France risque d’être très difficile en l’absence de son ami.Samba Lamine Ba dit Thiambel prévoit ainsi de rentrer définitivement au Sénégal pour se rapprocher de son mentor en attendant d’y voir plus clair sur la situation politique en France.Si le ministre Thiouks a pris une grande part dans les activités de Thiambel, ce dernier n’en reste pas moins très proche de l’artiste Baaba Maal. L’homme se consacre aussi à son village Ganguel Cheikh Moussa, dans la région de Matam.Pour marquer cette proximité entre le ministre et le militant, Hamet Sarr, le coordonnateur APR France avait dit un jour au cours d’une rencontre : ‘’Si Thiambel est là, alors Mamadou Talla est présent’’. Comme pour dire que la relation entre les deux hommes est forte.