Pour avoir foncé sur des forces de l’ordre avec un objet tranchant : Un sénégalais sans domicile fixe placé en garde à vue à Paris

Il a été repéré grâce aux caméras de vidéosurveillance. L’individu, déjà connu des forces de l’ordre et faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (Oqtf) en date du 25 octobre 2021, importunait des gens dans la rue non loin de la mosquée de la ville.



Alors qu’il se précipitait sur les policiers qui tentaient d’intervenir, ces derniers ont fait usage d’un pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser. Toujours grâce à la vidéo protection, les équipes de police ont constaté que l’homme avait préalablement déposé une caisse à fruits entièrement scotchée à l’arrière de la mosquée.



Après déminage, le colis suspect ne contenait finalement rien d’alarmant, si ce n’est une bouteille de parfum reliée à une antenne et enroulée dans un linge. Une autre source policière indique par ailleurs que l’individu se livrerait à un trafic de parfums.



Il a été placé en garde à vue après son interpellation et devrait être auditionné. Il passera toutefois un examen psychiatrique.

Bes Bi