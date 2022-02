Pour plaire à son petit-ami, la gérante lui donne l’argent de la boutique Orange Money

C’est ainsi qu’elle va contacter son petit-ami pour lui demander de venir lui rembourser tout l’argent qu’elle lui avait versé. Mais D. Sour refuse de s’exécuter. Ce qui mettra fin à une relation amoureuse d’où est nait un enfant. Face à cette situation, la fille N.P. Ndiaye est allée porter plainte contre son copain pour abus de confiance. Jugé mercredi dernier par le Tribunal de Thiès, le prévenu a expliqué que sa petite-amie l’accuse gratuitement. Mais N.P. Ndiaye a soutenu que D. Sour ne cessait de lui demander de l’argent en liquide ou des dépôts par Orange Money. «C’était mon petit-ami. On a même eu un enfant. Je lui donnais tout ce qu’il me demandait. Il ne demandait pas moins de 200 000 FCfa. Cet argent ne m’appartient pas. C’est l’argent des transactions. La dernière fois que je lui ai envoyé de l’argent, c’était en septembre 2021. Et à la fin du mois, quand je faisais le décompte pour verser l’argent au patron, j’ai constaté qu’il manquait 1,9 million de FCfa», a dit la fille. Avant d’accuser le prévenu de l’avoir ensorcelée pour la manipuler comme bon lui semble. Le témoin N. Diop a ajouté que D. Sour proférait des menaces à N.P. Ndiaye afin que celle-ci lui prête de l’argent. Le procureur de la République estime que D. Sour est coupable des accusations et a requis une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie d’un sursis. L’affaire est mise en délibérée pour être vidée le 12 avril 2022.











































L'obs