Pour viols multiples: Une élève de 17 ans accuse son père

Née du précédent mariage du mis en cause, ajoute le journal, la victime a remis aux policiers des enregistrements dans lesquels son père I. Badji lui demandait pardon pour ses actes tout en menaçant de se suicider.

«Quand il venait en vacances, je rejoignais mon père dans sa résidence privée, à Toubab Dialaw, avec ses autres enfants. Il venait dans notre chambre, à l’aube, vers six heures du matin pour se jeter sur moi alors que ma sœur dormait à mes côtés», révèle la victime présumée.

«A quatre reprises, mon père m’a violé alors que je l’admirais plus que tout au monde. En plus de ses agissements, consistant à mettre son doigt dans mon sexe, il a franchi le Rubicon en me pénétrant», ajoute-t-elle.

Interrogé, le mis en cause déclare : «elle est sous l’influence de sa grand-mère maternelle qui est une manipulatrice». «Je ne suis sous l’influence de personne. Je demande à papa d’assumer la conséquence de ses actes. Je n’arrive même plus à étudier, il a bousillé ma vie», rétorque la victime présumée.