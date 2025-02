Pourquoi l’ingénieur a menacé de mort les Sonko

Ingénieur informatique de profession de 31 ans, A. Ndiaye s’est introduit ce dimanche, chez la mère du Premier ministre, Ousmane Sonko au quartier des HLM Néma à Ziguinchor. Il a abreuvé la famille d’injures et menacé le voisinage.



Ingénieur informatique de profession dans une des sociétés de l’homme d’affaires et député Abdoulaye Sylla, Pdg d’Ecotra, AH. Ndiaye habite au quartier Grand-Yoff à Ziguinchor. En dehors des injures et propos haineux, l’homme de 31 ans aurait aussi accusé le chef du gouvernement d’avoir fait couler sa boite. «Il a accusé, d’un ton dur, le Premier ministre d’être à l’origine de la faillite de l’entreprise pour laquelle il travaille. A cause d’un redressement fiscal», renseigne un des témoins de la scène. Des informations à vérifier, tout comme le port d’arme à poing dont il s’est targué. L’homme, appréhendé par la police, a été mis en cellule de dégrisement. En clair, il n’a pas encore été entendu sur les motifs de son geste.



















































































rewmi