Poutine dit avoir testé un nouveau missile de portée intermédiaire et menace les alliés de Kyiv

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie avait testé un nouveau missile de portée intermédiaire lors d'une attaque contre l'Ukraine jeudi, et a averti que Moscou pourrait l'utiliser contre les pays qui ont permis à Kyiv d'utiliser leurs missiles pour frapper la Russie.



Il a déclaré dans un discours télévisé national que l'attaque russe de jeudi contre l'Ukraine était une réponse aux frappes ukrainiennes sur le territoire russe avec des missiles américains et britanniques en début de semaine.





Vladimir Poutine a précisé que la Russie émettrait des avertissements préalables avant les frappes sur d'autres pays afin de permettre aux civils d'être évacués et mis en sécurité.



Il a prévenu que les systèmes de défense aérienne américains ne seraient pas en mesure d'intercepter les missiles russes.