Pr Abdoulaye Bathily: « Les coups d’État ne règleront pas les questions politiques et sécuritaires au Sahel »

Pour le Pr. Abdoulaye Bathily, « les coups d’État n’ont réglé aucun problème, car les armées sont ravagées par la corruption ».



Au cours d’un webinaire sur la question sécuritaire dans cette zone, l’historien a fait savoir que « c’est naïf de penser que les coups d’État militaires régleront les questions politiques et sécuritaires au Sahel. Ce serait une illusion de penser que les militaires sont propres et que les civils sont sales. Les militaires sont comptables de la gabegie, du népotisme et de la corruption dans nos États ».



Selon des recherches de l‘Institut d’études de sécurité, entre 1951 et la mi-2020, plus de 90 coups d’État ont été perpétrés en Afrique.