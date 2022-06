Pr Ibrahima FALL : « le gouvernement devrait suspendre le processus électoral »

Candidat malheureux à la présidentielle de 2012, l’ancien Doyen de la Fac de droit de l’UCAD n’est pas satisfait du processus électoral. Selon lui, celui ne garantit pas un scrutin régulier et transparent. A en croire le Pr Ibrahima FALL, les incohérences et les errances des 7 « sages » devraient inciter le gouvernement à suspendre le processus électoral.



« A la lumière de ses incohérences contenues dans le Code électoral et du caractère peu pertinent des décisions du Conseil constitutionnel en la matière, le gouvernement devrait suspendre le processus électoral actuel et initier une concertation nationale inclusive avec entre autres objectifs celui de supprimer toutes les incohérences relevées et qui sont liées au système de parrainage, et refondre l’ensemble du code électoral », indique le haut fonctionnaire des Nations Unies, dans les colonnes du journal le Témoin.



La coalition Yewwi Askan Wi qui a menacé de boycotter le scrutin si sa liste des suppléants est maintenue pour aller aux législatives a finalement décidé de participer aux élections.



WALFNet