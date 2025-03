L’intersyndicale des travailleurs de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) au Sénégal a déposé un préavis de grève, annonçant une possible perturbation du trafic aérien à partir du 12 avril 2025.



Dans un courrier adressé aux autorités compétentes, les secrétaires généraux des différents syndicats membres de l’intersyndicale ont fait part de la décision de l’ensemble des travailleurs sénégalais de l’ASECNA d’observer un mouvement de grève de vingt-quatre (24) heures renouvelables, débutant le samedi 12 avril 2025 à 08h00 TU.







Préavis de grève à l'ASECNA Sénégal : Les contrôleurs aériens menacent de clouer au sol les avions en avril

mars 17, 2025

Préavis de grève à l’ASECNA Sénégal : Les contrôleurs aériens menacent de clouer au sol les avions en avril

Paiement intégral des arriérés de l’Indemnité Spécifique d’Astreinte (ISA)



Cette action est motivée par plusieurs revendications, notamment le paiement intégral des arriérés de l’Indemnité Spécifique d’Astreinte (ISA) ; l’obtention d’une solution garantissant un paiement mensuel régulier de cette indemnité et la réintégration dans le paiement de l’ISA de l’augmentation liée à cette prime.



L’intersyndicale réclame en autre la résorption du sous-effectif dans les métiers de l’exploitation de la navigation aérienne, en particulier au niveau des contrôleurs de la circulation aérienne.



La résorption du sous-effectif dans les métiers de l’exploitation de la navigation aérienne



Durant la période de grève, l’ensemble des travailleurs sénégalais de l’ASECNA, tous corps de métiers confondus, observeront un arrêt de travail. Les services de la circulation aérienne ne seront assurés qu’au trafic en survol.



Cependant, l’intersyndicale précise que, conformément aux dispositions réglementaires et en raison du caractère régalien de leurs activités, une continuité de service sera assurée pour certains vols spécifiques, à savoir : les vols des chefs d’État et de gouvernement ; les vols militaires ; les vols effectuant des évacuations sanitaires ; les vols à caractère purement humanitaire ; les vols participant à des opérations de recherches et de sauvetage.



































