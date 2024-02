Prédation foncière / Cheikh Oumar Diagne déballe : « Macky Sall a attribué plus de 26 000 hectares à Frank Timis à Ngnith »

Révélations sur révélations, le professeur Cheikh Oumar Diagne s’est adonné à une série de déballage. Elargi de prison depuis quelques jours, le leader du Rassemblement pour la vérité (RV-ACD) débusque un deal foncier entre le Président Macky Sall et l’homme d'affaires Frank Timis. « Macky Sall a attribué un terrain de plus de 26 000 hectares à Frank Timis à Ngnith, à Saint-Louis. Frank Timis dit l'avoir acheté à 4,8 milliards FCFA » révèle le professeur d’université.







Poursuivant son propos, l’universitaire se veut plus précis. Pour lui, ce qui est incroyable dans cette affaire, « Frank Timis souhaite faire de ces terres une culture de luzerne pour le fourrage (aliments pour le bétail). Écoutez bien, cette culture de luzerne est destinée à l'alimentation d'animaux qui ne sont pas au Sénégal » fait-il savoir devant la presse.







A l’en croire, « ces terres vont bénéficier à des animaux qui ne sont même pas au Sénégal. Mais nous, où sont nos politiques de développement en matière agricole, d'élevage ? » s’est-il interrogé. Partant de ce fait, il annonce une plainte contre l’homme d'affaires qui serait poursuivi dans 6 autres juridictions dans le monde, dont en Angleterre.





























dakaractu