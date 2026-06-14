Premier galop dans le New Jersey: Séance d’opposition rythmée pour les Lions

Arrivés sur place à 17h00 (heure locale), les « Lions » se sont entraînés pour la première fois dans le New Jersey, hier, devant un chaleureux public venu assister à la séance. Sur la pelouse du campus de l’université Rutgers de Piscataway, l’équipe du Sénégal a effectué une séance assez rythmée à laquelle a pris part presque tout le groupe. Seul Idrissa Gana Gueye n’a pas participé à ce premier galop dans le New Jersey.



Après avoir enfilé leurs équipements, quelques minutes après leur descente du bus, les joueurs ont effectué la traditionnelle séance de prières au centre de la pelouse. Ensuite, ils ont accompli quelques tours de terrain pour échauffer leurs muscles. Les hommes de Pape Thiaw ont été scindés en deux groupes pour des exercices de circulation du ballon qui ont duré deux fois quinze minutes. Place, enfin, à la séance d’opposition. Cette dernière, disputée avec beaucoup d’intensité, a tenu en haleine les inconditionnels des Lions.

Au terme de cette première séance d’entraînement, qui aura duré 1h45, les joueurs ont accordé quelques photos et autographes aux supporters ayant fait le déplacement.





























































Le Soleil