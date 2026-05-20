Première évasion réussie de "mara milliardaire" - Où en est l’enquête ?

L'atmosphère des cafés Dakarois, notamment ceux sélects nichés en centre-ville, reste un lieu privilégié de débat social. Autour d'un expresso, les discussions reflètent l'humeur du pays, qu'il s'agisse de politique, de faits divers ou des derniers potins culturels. Ces cafétérias incarnent l'art de la conversation et le pluralisme des idées.



Ce matin, cette terrasse , à située à un jet de pierre du convoité Palais de l'avenue Roume, a été le théâtre idéal pour les débats passionnés sur les faits divers ou les actualités judiciaires. Les langues se sont déliées sur ce qu'il est convenu d'appeler la tentative d'évasion du fameux "marabout milliardaire ", Abdoulaye Faye. Qui n'en est pas à son coup d'essai. Il avait réussi à se tailler pour ensuite se terrer en Gambie.



Où en est l'enquête sur cette évasion spectaculaire? Aurait-il bénéficié de l'aide présumée d'un ou des limiers venus le cueillir? Les enquêteurs ont-ils trouvé des preuves concrètes (téléphones, vidéosurveillance, relevés bancaires, transferts d'argent...) pour prouver d'éventuels complices de son évasion? L'administration de tutelle a t'elle ordonné une inspection pour identifier d'éventuelles failles de sécurité ou manquements déontologiques? Mystère et boule de gomme! Autant de questions de la procédure qui restent non élucidées...



Il se susurre, d'ailleurs, que le "mara milliardaire " aurait tenté de soudoyer les limiers de la DIC qui l'ont ramené manu militari à Dakar suite à son arrestation survenue début mai grâce à une opération coordonnée avec Interpol. Est-ce avéré? Nos langues au chat...



Pour ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, dans une affaire déjà explosive, cette évasion a fini d'assombrir davantage le dossier de « Mara milliardaire ».



Selon les révélations du quotidien Libération, la première cavale d’Abdoulaye Faye n’aurait pas été un simple concours de circonstances, mais le fruit d’une stratégie minutieusement orchestrée… avec la complicité présumée de sa propre mère.



Tout se joue lors d’une descente des éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) au domicile du mis en cause, aux Almadies. Alors que les enquêteurs s’apprêtent à interpeller celui qui est désormais accusé de faits extrêmement graves, une scène inattendue vient perturber l’opération.



D’après Libération, la mère d’Abdoulaye Faye simule un malaise en pleine intervention. Une diversion qui, selon les premiers éléments de l’enquête, aurait permis à son fils de prendre la fuite, échappant temporairement aux mailles du filet. Une manœuvre qui interroge autant qu’elle choque, tant elle révèle un niveau d’implication familiale rarement observé dans ce type d’affaires.



Une cavale de courte durée



Mais ce répit sera de courte durée. Activement recherché, « Mara milliardaire » finit par être localisé puis arrêté. La suite est connue: il a été envoyé en prison ffaisant face à une batterie d’accusations lourdes : association de malfaiteurs, pédophilie, viols répétés sur mineur, actes contre nature et transmission volontaire du VIH.



L’affaire s’inscrit dans un dossier plus large impliquant plusieurs individus déjà placés sous mandat de dépôt. Les enquêteurs tentent désormais de démêler les ramifications d’un réseau présumé, tout en exploitant les témoignages et preuves accumulés.



Une mère au cœur de la tourmente



Le rôle présumé de la mère dans cette tentative d’évasion soulève de nombreuses questions. S’agit-il d’un réflexe instinctif pour protéger son fils, ou d’une complicité consciente face à la gravité des faits reprochés ? Aurait-il eu bénéficié de complices parmi les limiers? À ce stade, les enquêteurs ne devraient exclure aucune piste.



Ce qui est certain, c’est que cet épisode ajoute une dimension encore plus troublante à une affaire déjà qualifiée de « sordide » par Libération. Entre manipulation, fuite organisée et accusations accablantes, le dossier « Mara milliardaire » continue de secouer l’opinion.



Ce matin, on apprend ce nouveau rebondissement on ne plus spectaculaire dans l’affaire explosive impliquant le marabout Serigne Abdoulaye Faye.

Déjà poursuivi dans une vaste affaire de mœurs mêlant accusations de pédophilie, viols sur mineur et transmission volontaire du VIH, « Mara milliardaire » a tenté une incroyable évasion jeudi dernier lors d’une extraction médicale au centre hospitalier Hôpital Abass Ndao.



Selon les informations rapportées par le quotidien L’Observateur, la scène s’est déroulée dans un climat de confusion totale au sein de l’établissement hospitalier. Conduit à Abass Ndao pour recevoir des soins médicaux sous escorte pénitentiaire, le détenu aurait demandé à être conduit aux toilettes.



Une demande banale qui va rapidement virer à la scène de cinéma.



D’après des sources proches du dossier, une fois enfermé dans les toilettes, le marabout aurait discrètement ouvert une fenêtre avant de se glisser à l’extérieur pour prendre la fuite. Pendant plusieurs minutes, les gardes pénitentiaires auraient attendu devant la porte, persuadés que le détenu se trouvait toujours à l’intérieur.



Ce n’est qu’après avoir ouvert la porte qu’ils découvrent avec stupeur la disparition du détenu et la fenêtre grande ouverte.



L’alerte est alors immédiatement déclenchée dans l’enceinte de l’hôpital et dans tout le quartier de la Gueule-Tapée. Une véritable chasse à l’homme s’engage dans les ruelles environnantes pour retrouver le fugitif.



Toujours selon L’Observateur, Serigne Abdoulaye Faye tentait déjà de se fondre dans la foule lorsqu’il a été repéré puis maîtrisé de justesse par les agents pénitentiaires lancés à ses trousses.



Rattrapé in extremis, il a été reconduit manu militari à la prison de Rebeuss où une nouvelle procédure l’attend désormais. En plus des lourdes accusations déjà retenues contre lui, « Mara milliardaire » devra également répondre de tentative d’évasion devant le cabinet du juge d’instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye.



L’affaire continue ainsi de prendre des proportions retentissantes.



Pour rappel, le marabout est au cœur d’un vaste dossier instruit par la Division des investigations criminelles sous la supervision du procureur Saliou Dicko. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation particulièrement graves, notamment association de malfaiteurs, actes contre-nature, pédophilie, viols répétitifs sur mineur, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux, rébellion et mise en danger de la vie d’un fonctionnaire de police.



Au centre du dossier figure un adolescent de 16 ans, identifié sous les initiales S. Nd., qui aurait été enrôlé dans un réseau de prostitution sexuelle à travers des promesses d’argent, de cadeaux et de relations avec des personnes influentes.



Ce n’est d’ailleurs pas la première tentative de fuite attribuée au marabout. Après une première audition, il avait quitté le Sénégal pour se réfugier en Gambie avant d’être localisé grâce à une collaboration entre la Dic, Interpol et la police gambienne. Il avait ensuite été rapatrié à Dakar sous haute escorte avant son placement sous mandat de dépôt.







Affaire à suivre...

