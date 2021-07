Présidence de la FSF : La ligue de football de Ziguinchor soutient Me Augustin Senghor

Les membres de la ligue régionale de football professionnel et tous les acteurs du football de Ziguinchor se sont réunis aujourd'hui vendredi 9 juillet dans la capitale du Sud. Autour du Président Irama Djiba, ils déclarent leur soutien à la candidature de Maître Augustin Senghor au poste de Président de la fédération sénégalaise de football. Les membres de la ligue régionale de football professionnel ont aussi déclaré leur soutien à Abdoulaye Saydou Sow au poste de Président de la ligue de football amateur et la candidature de Mouhamed Djibril Wade au poste de Président de la ligue de football professionnel. Le président Irama Djiba et CIE soutiennent également la candidature de de Malang Diedhiou à la CCA. Tous les clubs ont à l'unanimité décidé de ne recevoir aucun candidat qui ne soit porté par la ligue. La ligue de football de Ziguinchor a choisi son camp et l'assume