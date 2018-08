Présidentielle 2019: Le nombre de candidats est porté à plus de 100 prétendants, selon le SEP de Benno bokk Yakaar…

« La rencontre appelée hier par le Ministère de l’intérieur pour la remise des instruments de collecte pour le parrainage aux coordinateurs nationaux des candidats à la Présidentielle de 2019 a révélé un nombre de plus de 80 postulants« , note Secrétariat exécutif permanent (SEP) de la Coalition BBY dans un communiqué parvenu à senego. Raison pour laquelle ils saluent « la clairvoyance et le sens aigu des responsabilités de chef d’État.« « Et aujourd’hui, ce nombre est porté à plus de 100 prétendants. Voilà qui justifie amplement le filtre démocratique du ‘parrainage citoyen’, et clôt le débat sur la nécessité de l’instauration du système de parrainage, décision lucide du Président Macky Sall dont nous saluons la clairvoyance et le sens aigu des responsabilités de chef d’État« , poursuit le communiqué. De même, le SEP de BBY relève pour la magnifier la décision arrêtée par le gouvernement de diminuer la caution de plus de la moitié de la somme imposée sous l’ancien régime. « En la faisant passer de 65 Millions à 30 Millions, le Président Macky Sall rompt avec la dynamique de ‘démocratie censitaire’ dans laquelle on avait entraîné le pays« , estime-t-ils. Non sans préciser que « malgré tout, une partie de l’opposition, le PDS notamment, encore enfermée dans un autisme politique innommable de fuite en avant devant l’évidence, continue de prôner un sabotage des élections à venir, en appelant à des manifestations de rue et en déclarant ouvertement qu’il n’y aura pas d’élections sans leur candidat, comme si l’ambition de celui-ci était au dessus du destin du Sénégal« . Le SEP de BBY, à cet effet, dénonce « encore, avec la dernière énergie« , cette attitude « puérile et irresponsable de l’opposition radicale » et appelle ses militants ainsi que les populations à la « condamner, à préserver la paix durant tout le processus et à se mobiliser massivement pour porter le parrainage du candidat Macky Sall, afin de préparer les conditions de sa victoire dès le premier tour à la Présidentielle de février 2019« .