Présidentielle 2024 : Aïssata Tall Sall annonce sa candidature

Me Aïssata Tall Sall a fait part de son intention de concourir à la prochaine élection présidentielle sénégalaise prévue en 2024. "Je vais me présenter à la Présidentielle de 2024, a-t-elle déclaré, sur le plateau de Grand Jury de la Rfm, ce dimanche. Si je suis dans les conditions de me présenter, je le ferai."



La présidente du mouvement "Osez l'avenir", qui a rejoint le camp du pouvoir, s'explique : "Je le fais pour trois raisons, d'abord personnellement. Ensuite, je pense que les femmes doivent assumer une responsabilité présidentielle car les femmes participent à l'équilibre de la société. Et, les femmes le feront mieux."



Toutefois, l'avocate constate pour le déplorer qu'il y a "un soubassement de misogynie dans la société sénégalaise qui fait que la femme se trouve dans une situation handicapante pour accéder à de hautes fonctions".



Aïssata Tall Sall signale qu'elle refuse de faire de sa féminité un "atout" ou un "handicap". "Je dois bénéficier des mêmes préjugés favorables que les hommes. Les femmes doivent être résilientes et mener le combat jusqu'à son terme", a-t-elle fait savoir.