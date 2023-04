Présidentielle 2024:Macky Sall, par devoir et par responsabilité ! (Par Me Malick Sall)

Il n’y a guère longtemps, un ami du Président m’a dit d’un ton taquin : “Dites au Président Macky Sall que s’il ne se présente pas, je risque d’être dans l’obligation de l’attaquer en justice pour haute trahison !!!”



Comme vous pouvez le remarquer, mon texte concerne la Prochaine Élection Présidentielle prévue le Dimanche 25 Février 2024.Un rendez-vous qui charrie des débats, des passions et même des tensions entre différents camps et acteurs ainsi que de la part des observateurs de tous bords.



Rien de plus normal, me diriez-vous. Sauf que l’orientation du débat sur “une 3eme candidature” semble prendre largement le pas sur les questions de fond, liées aux enjeux stratégiques, géostratégiques, économiques, environnementaux, culturels, sociaux, etc.



À notre humble avis, ce débat n’a pas sa raison d’être ou tout au moins l’ampleur que l’on semble lui donner me paraît exagérée pour plusieurs raisons. Dont la première renvoie à la décision du Conseil Constitutionnel qui a déjà évacué le volet juridique. Dès lors, il ne reste au Président sortant, M. Macky Sall et à tous les nombreux candidats déjà déclarés, que l’obstacle du Parrainage et de la validation par le même organe juridictionnel, compétent en la matière. Enfin, tout ce beau monde sera soumis à la sanction du Peuple Souverain !!!



Et toc. Gassi. Jeex na.



Maintenant, vouloir bâtir sa précampagne et sans doute sa propre campagne autour du TSM (TOUT SAUF MACKY), cela nous paraît incongru, inopérant, insensé, contre-productif et anti-démocratique. Car, il n’appartient pas à un concurrent de juger de la validité ou non de son adversaire. “Kou sa woujou seuleum do set”, littéralement quiconque se fait faire la toilette par sa rivale, ne sera pas propre.



Parlant de la rivalité quasi séculaire entre les coépouses, on est en droit de se demander ce que vaut toute cette agitation inutile autour de la candidature d’un concurrent. L’on me retorquera, peut-être, qu’il existe des possibilités de recours sur la candidature entre les différents concurrents. Justement, ça se fait mais au moment opportun. C’est-à-dire une fois les dépôts actés. Et celà se fait auprès du Conseil Constitutionnel qui, après avoir jugé recevables les requêtes, statue et rend, souverainement, sa décision. Pour notre part, notre conviction, notre volonté et notre souhait, est, reste et demeure une candidature du Président Macky Sall.



Pour préserver le jeu démocratique, la stabilité de notre pays et préserver la pérennité de l’État et de nos Institutions. Pour parachever ses grands projets dont l’accès universel à la santé, à l’eau, à l’électricité et à l’assainissement. Pour renforcer et réformer notre système éducatif dans ses aspects qui l’exigent. Pour accompagner les premiers pas de la marche de notre pays vers la production pétrolière et gazière. Pour approfondir les droits des femmes, de l’enfant, des Personnes vulnérables et des couches défavorisées par l’accompagnement, la promotion, la formation, l’autonomisation avec le renforcement de la CMU et des Bourses familiales. Comme indiqué dans le communiqué du dernier Conseil des Ministres du Mercredi 29 Mars dernier.



Bref pour aller toujours plus loin dans l’équité et la territorialisation des politiques publiques dont la pertinence n’est plus à démontrer avec des organismes et mécanismes efficients et efficaces comme le Pudc, le Puma, Promovilles, venus renforcer l’Adm, l’Agetip et autres Pndl qui ont fait leurs preuves, en matière de politique de proximité et de haute intensité en main d’œuvre. Avec autant d’espoir et d’espérance pour un Sénégal prometteur et meilleur, j’invite tous ceux qui se reconnaissent ou se réclament de moi à se mobiliser dans la ferveur et l’enthousiasme pour renouveler notre confiance à notre candidat pour son deuxième et dernier quinquennat.



Qui sera à coup sûr celui de la cueillette des fruits de nos efforts combinés et de la promesse des fleurs du Sénégal Émergent avec une croissance à 2 chiffres dès l’année en cours et une première position historique dans l’Économie de l’UEMOA. À l’image du football et de ses nombreuses médailles continentales, notre leadership intellectuel et diplomatique largement reconnu à travers le monde, voici venu l’heure du Lion Économique



Vive Le Sénégal ! Vive La République ! En avant pour 2024 avec le Président Macky Sall !



Malick SALL, Ancien Ministre de la justice, SP COS-PETROGAZ