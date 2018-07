Présidentielle de 2019 : Le PS ne présentera pas de candidat

C'était dans l'air du temps, mais c'est maintenant officiel! Le parti socialiste, plus vieille formation politique du Sénégal ne présentera pas de candidat à l'élection présidentielle de 2019. En effet, le parti dirigé par Ousmane Tanor Dieng a décidé de soutenir le candidat qui sera désigné par Benno Bokk Yaakar. Un candidat qui sans surprise sera le Chef de l'État sortant, le Président Macky Sall. " Nous avons décidé conformément aux principes qui régissent les hommes politiques et les hommes d'État responsables, d'assumer notre ancrage dans Benno et de porter fièrement la candidature unique de Bby validée, à travers notre candidat Macky Sall" a déclaré le porte parole du Ps Abdoulaye Vilane à l'issue de leur secrétariat exécutif.



