Présidentielle de Février 2024- Macky va finalement déclarer sa...candidature ! Faut-il craindre un nouvel embrasement à l'issue de son speech?

C'est encore fraiche dans les mémoires, il y'a de cela quelques jours , l'actuel locataire du Palais de l'avenue Roume, qui a fini d'adopter une attitude de candidat, a, finalement, levé le voile sur ses intentions politiques depuis la capitale du pays de Marianne.



Dakarposte écrivait (vidéos à l'appui) que s'il a tardé à se déclarer officiellement candidat à la Présidentielle de Février 2024, Macky Sall n'en avait guère fait mystère : tous ceux qui se sont opposés à sa volonté de briguer un troisième mandat sont immédiatement virés.





Câblé par dakarposte au sujet de ce qu'on peut appeler "les multiples inconnues qui se posent dans l’équation de la candidature de Macky" , une source, au parfum de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Etat laissera entendre: "Effectivement, il sera candidat. N'est ce pas Macky Sall a dit: "quelle que soit la décision j'assumerai:. On assure une décision difficile, mauvaise, controversée. On n'a pas besoin d'assurer une bonne décision. Au contraire on la revendique"



Et, notre interlocuteur de renchérir: "Il ne va pas déplacer les maires à coup de milliards pour leur dire je vous demande pardon mais je ne vais pas me présenter. "



Bref, ce n'est pas fortuit qu'il reçoit ce samedi les maires signataires pour sa 3 ème candidature.



Dernier exemple en date qui ne laisse que peu de place au doute quant à son envie de se présenter derechef, Macky n'a pas eu le temps de mettre un dauphin et, au cas échéant son parti implose, la coalition Benno Bok Yakar n'est pas en reste. Que va-t-il faire à 63 ans. Jeune retraité? Que nenni !



Cela dit, il faudrait être d'une extrême mauvaise foi pour ne pas reconnaitre que les ingrédients sont réunis pour une nouvelle flambée de violences si et seulement si Macky déclare sa candidature à la Présidentielle prévue dans ...239 jours (à compter de ce samedi 1er Juillet 2023)



En effet, la candidature de l'homme des pensées d'"Adja" -pour reprendre le surnom collé à la Première Dame par le perspicace conseiller spécial Aziz Mbaye-, à un troisième mandat est mal perçu par une partie de la population, particulièrement les inconditionnels d'Ousmane Sonko.



Il faut craindre un embrasement et s'interroger sur son ampleur au Sénégal et même à l'étranger à l'issue de la déclaration de candidature de Macky. Eh bien, pour paraphraser Me Wade, la question est de savoir à quel moment l'explosion va avoir lieu et quelle sera l'ampleur de la répression, entre autres.



Loin de jouer les oiseaux de mauvais augure, le Sénégal risque d'entrer dans un nouveau cycle de violences. À moins que...

















