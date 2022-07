Prière Tabaski à Touba: l’appel du khalife général Serigne Mountakha Mbacké

En marge de la prière de la tabaski dans la grande mosquée de Touba, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a, dans une déclaration, déclaré que son discours ne changera pas forcément et qu’il se résumera à inviter les musulmans à adorer Dieu.



« Nous ne pouvons dire ce que nous n’avions pas déjà dit. Peut-être juste répéter et inviter tout le monde à adorer chaque jour davantage Dieu. Rappeler aussi notre engagement envers Serigne Touba et ne pas manquer d’assainir nos relations avec les hommes. Adorons Dieu sans réserve et sans relâche. Travaillons à renforcer notre amour pour Serigne Touba. Évertuons-nous à faire du bien et à fuir le mal… », a souligné le religieux, repris par dakaractu.



Dans son sermon, Serigne Fallou Mbacké a, de son côté, insisté sur l’urgence qu’il y a chez chaque musulman de s’abstenir de s’adonner à des péchés, grands comme petits. Il invitera la Umma à rester une et indivisible. L’Imam ne manquera pas aussi d’appeler les Sénégalais à cultiver la paix signalant que les prières ne sauraient suffire et que chaque personne a l’obligation de veiller à ce que cette paix soit de rigueur en permanence.























































































Le Soleil