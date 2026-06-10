Primature : Ibrahima Diallo démissionne du BIC-Gouv

Ibrahima Diallo a annoncé sa démission du Bureau d’Information et de Communication du Gouvernement, BIC-Gouv/Primature.

Dans son message daté du 10 juin 2026, l’ancien Chef Cellule Média & Communication Gouvernementale justifie son acte par "cohérence politique et par loyauté au Président Ousmane Sonko".

Il a remercié ses collaborateurs pour le "travail remarquable exécuté ces deux années au service du Projet et du Sénégal".

Membre de la SN COM de PASTEF et portant le sigle MID, il précise désormais son périmètre d’intervention :

"Pour la Presse nationale et internationale, Ibrahima Diallo a réaffirmé sa disponibilité pour les "questions concernant exclusivement le Parti PASTEF".





























































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