Prise en charge des malades mentaux : Ansoumana Dione décroche le jackpot auprès du Président Macky Sall

Le président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), Ansoumana Dione a été reçu au palais de la République par le Président Macky Sall.



Au cours de ce tête-à-tête, le Président de la République a décidé d'allouer une enveloppe de 500 millions de francs CFA par an pour aider à la prise en charge correcte des malades mentaux.



Une décision qui satisfait jusqu'au plus haut point, l'infatigable défenseur des malades mentaux. Et, qui vise essentiellement à améliorer les conditions de vie de quelque 4 000 personnes vivant avec une maladie mentale.































seneweb