Prix du kilo d’arachide : la SONACOS propose 285 F Cfa, niet des paysans

Le Directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) qui se disait favorable à une hausse du prix du kilogramme d’arachide pour cette année, est passé à la vitesse supérieure. Désormais, le prix du kilogramme de l’arachide est acheté à 285 F CFA au lieu des 250 F CFA initialement arrêtés.





Seulement, pour le président de la Confédération nationale des opérateurs privés stockeurs-transporteurs, Modou DIAGNE s’est trompé de chiffre. « La sortie du Directeur général de la Sonacos a créé un amalgame parce qu’en réalité, les choses ne passent pas comme ça. J’ai appelé le Directeur général pour lui dire : ‘tu as mal communiqué et il faut lever cet amalgame’. Tous les opérateurs officiels qui achètent le kilogramme d’arachide à plus de 250 F Cfa risquent de travailler à perte, car l’usine ne nous rembourse seulement que les 250 F Cfa. Les exportateurs à destination de la Chine ne paient pas la taxe, pourtant lorsqu’on importe du tourteau ou de l’huile, nous payons des taxes », déplore Modou FALL.







Du côté des agriculteurs qui ont décidé de ne pas vendre le kilogramme en dessous de 300 F CFA, cette hausse n’enchante pas. L’organisation paysanne « Aar Sunu Mommel », qui juge cette augmentation insuffisante demande aux cultivateurs de pas bazarder leurs récoltes.













































walfnet