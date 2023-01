Procès Ousmane Sonko- Révélations sur les mesures de sécurité draconiennes déployées

Depuis que la faisabilité des procès opposant Ousmane Sonko, Mame Mbaye Niang et la masseuse Adji Raabi Sarr est établie, bien de nos compatriotes partisans du maire de Ziguinchor n’ont de cesse d’agiter des menaces à peine voilées, comme pour indiquer à Dame Justice la densité de l’orage qui risque d’éclater sur sa tête si jamais elle contraignait le prévenu à s’y rendre ou même, moins que ça, si elle rendait un verdict non favorable à leur leader, pour ce qui est du cas de l’affaire Mame Mbaye Niang.

Une telle politique d’intimidation anticipée se fait évidemment dans une parfaite ignorance des mesures inédites prises par l’Etat du Sénégal pour faire respecter la souveraineté de l’autorité judiciaire.

Nos frères et sœurs sénégalais qui envahissent la toile pour répéter qu’ils sont prêts à donner leur vie pour les beaux yeux d’Ousmane Sonko auraient-ils une petite idée de ce que l’Etat est prêt à faire pour que force reste à la loi ? Peut-être bien que non.

En tout cas, pour cette fois ci ce ne sont point les moyens logistiques et la détermination régalienne qui font défaut.

En effet, dakarposte a appris de bonnes sources que pour parer à toute éventualité, l’Autorité a mis à contribution toutes les forces habilitées au maintien de l’ordre, et même bien plus.

Il nous revient que l’armée même est sur les startings blocks pour venir en renfort aux forces classiques que sont la police et la, gendarmerie.

En toute responsabilité et avec un professionnalisme éprouvé, ces remparts de la République useront de tous les moyens légaux pour faire de sorte que les procès aient lieu et dans les meilleures conditions possibles.

Il faut donc que chacun se le tienne pour dit : aucune forme de blocage allant dans le sens d’empêcher la tenue correcte de ces audiences ne sera tolérée.

Les parents ont de ce point de vue le devoir historique de s’impliquer totalement en tenant à leurs enfants un discours suffisamment responsables pour qu’ils n’aillent pas s’exploser bêtement comme des chairs à canon au bénéfice d’un homme qui a l’obligation, et seul, à son destin.







njaydakarposte@gmail.com