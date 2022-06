Procès Serigne Assane Mbacké : le procureur demande la requalification des faits en viol et le renvoi de l’affaire devant la chambre criminelle

Le procès de l’affaire Assane Mbacké « Khelcom », le chef religieux poursuivi pour actes contre-nature, corruption et détournement de mineurs a été appelé ce jeudi matin à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar.



Mais dès l’ouverture du procès le procureur a sollicité au tribunal qu’il se déclare incompétent et qu’il renvoie l’affaire devant la chambre criminelle mais également la requalification des faits en viol. Une demande qui n’a pas rencontré l’agrément des avocats de la défense qui ont indiqué que leur client a été déjà entendu sur « Procès-verbal ». Selon les conseils du prévenu, Serigne Assane Mbacké doit donc être jugé devant le tribunal de flagrants délits de Dakar.



Finalement, le président du Tribunal a pris la décision de renvoyer l'affaire en délibéré jusqu'au 21 Juin prochain.



Pour rappel, les mises en cause Serigne Assane Mbacké, Khadim Samb alias Djimbory, Abdourahmane Lo, Ibrahima Badiane et Baïdy Hamady Sow sont initialement poursuivi pour corruption de mineur, traite à du sens d'exploitation sexuel, détournement de mineur et acte contre nature au préjudice de Ousmane Diouf et Abdoulaye Siga Diouf. Ils ont été placés sous mandat de dépôt depuis le 14 juin dernier.