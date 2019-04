Procès de Cheikh Béthio et Cie : « Ils ont enterré mon fils alors qu’il était encore en vie »

Le troisième jour du procès de Cheikh Béthio et Cie a été marqué par les dépositions des parties civiles. La famille de Bara Sow a été représentée par Ousmane Sow, frère du défunt et celle d’Ababacar Diagne par Ndèye Penda Fall, mère de celui-ci. Devant le prétoire, elles ont fait des témoignages à charge contre les accusés. Le jour des faits, « quand Ababacar m’a dit qu’il allait chez son marabout, Cheikh Béthio Thioune, à Médinatoul Salam, j’ai tenté de le dissuader car j’étais au courant des tensions qu’il y avait entre lui et le commando de Cheikh Béthio », a expliqué Ndèye Penda Fall.



Poursuivant, elle révèle que « quand sa fille est décédée, ce même commando s’était opposé à ce qu’elle soit enterrée dans les cimetières de Médinatoul Salam. Les talibés de Béthio avaient même brûlé la voiture qui transportait le corps. Mais n’empêche, Ababacar Diagne continuait de fréquenter Cheikh Bethio Thioune. Et, un jour j’ai personnellement entendu Cheikh Béthio dire que mon fils et Bara Sow méritaient la mort à cause de propos qu’ils tiendraient sur Serigne Saliou Mbacké ».



«Mon fils a été tué avec une barbarie inexplicable après une bagarre avec le commando dirigé par Cheikh Faye. Ils l’ont enterré lors qu’il était encore en vie », constate-t-elle.



Comme pour appuyer ses propos, Ousmane Sow, interrogé affirme : « Quand j’ai vu le corps après l’autopsie, j’ai craqué. Mais, au fond de moi, j’ai prié pour que les responsables soient arrêtés ».



Le frère de Bara Sow dont les propos sont rapportés par Libération, a démenti les épouses de Cheikh Béthio. Ces dernières et les autres accusés ont rapporté que le défunt était pris en charge par le guide des thiantacoune. « C’est absolument faux puisque c’est moi qui l’entretenait. Quand Bara Sow a connu Cheikh Bethio Thioune, tout son avenir s’est effondré. Il n’écoutait plus personne et évoquait les consignes de son marabout. Il a sombré avant de tout abandonner pour rester aux côtés de Cheikh Béthio Thioune. Il vivait dans des conditions désastreuses chez Cheikh Béthio Thioune », a-t-il expliqué.