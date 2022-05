Production de gaz liquéfié : Macky Sall annonce une capacité de 2,5 millions de tonnes/an, en décembre 2023.

Au cours de la visite en Afrique du chancelier Allemand, Olaf Scholz, qui a débuté au Sénégal ce dimanche, le président Macky Sall a notamment souligné des questions d’ordre économique parmi lesquelles, celle liée à la production de gaz.



Ce gaz naturel liquéfié dont la production avait été annoncée dès 2021 au large de la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie, est d’une importance capitale pour le président Macky Sall. Pour la production en décembre 2023 dans la première phase, le président Macky Sall a annoncé une capacité de 2,5 millions de tonnes par an de gaz liquéfié.



Dans les projections avec la Mauritanie dont le Sénégal partage les gisements au niveau de la frontière, Macky Sall précise que dès 2027, une augmentation de 3,5 millions de tonnes va être observée. Ce qui fera bien entendu une capacité totale de plus de 5 millions de tonnes par an.



L’objectif est, dès 2030, de passer à 10 millions de tonnes GNL par an. Toutefois, le chef de l’État a rappelé la détermination du Sénégal à travailler dans une perspective d’alimenter le marché européen en GNL.



Cependant, pour ce qui est des conditions d’exploitation, le président Macky Sall se dit prêt à travailler avec l’Allemagne pour adoucir les types de crédit, mais aussi rechercher de l’exploration tout en valorisant le gaz domestique dans le cadre du "Gaz to Power".













































dakaractu