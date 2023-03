Profanations du cimetière de Gadapara: 3 individus interpellés

Suite à la profanation de trois tombes, au cimetière de Gadapara, il y a deux semaines, la police de Kolda avait mis en place un comité de veille. Ceci a permis d’interpeller ce mercredi un individu dans les lieux. Sa présence suspecte a éveillé les soupçons.



Les limiers l’ont conduit au commissariat malgré l’opposition de la foule prête à en découdre avec le suspect.



La fouille de la demeure d’accueil du mis en cause a permis la découverte d’objets mystiques, renseigne la note de la police.



Tout porte à croire à un réseau de pratique de magie noire puisqu’il a cité d’autres personnes. Il s’agit d’un vendeur de médicaments traditionnels et d’un tailleur avec qui il partage le domicile.



Les trois sont placés en position de garde à vue pour profanation et complicité de profanation de sépultures.



Ils seront déférés ce lundi.





















































































Le Soleil