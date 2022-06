Projet 1616 logements: La cité CDC de Bambilor inaugurée (Photos)

Le Ministre Abdoulaye Sow a reçu ce jeudi, la clef de la CITÉ CDC à Bambilor. Fierté pour la CDC d’être partie prenante de ce projet de 1616 logements sociaux et de standing à travers la société de projet, SRT. Fierté aussi d’être partie prenante du projet « 100.000 » logements, déclinaison du programme « 0 bidonville ». 264 familles ont donc reçu les clefs de leurs villas.



La CDC, rappelle-t-on, aménage et viabilise actuellement 100ha sur le même site ; l’objectif étant de combiner la vente de villas et celles de parcelles à des prix attractifs pour les revenus bas et atteindre la barre de 6000 logements en 3 ans.



Vibrant hommage a été rendu à feu Abdoulaye Elimane Dia Kalajo, l’artisan du partenariat public-privé qui a permis de bâtir la cité.