Projet de budget 2023 : Le ministère du commerce, de la consommation et des PME table sur 132 735 696 379 FCFA

La séance plénière se poursuit avec le ministre du commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises ce mardi. Le ministre Abdou Karim Fofana défendra son budget pour l’année 2022-2023 qui est évalué à 122 235 696 379 FCFA. Ce budget sera scindé en programmes et réparti ainsi : Programme 1 avec le développement du Marché intérieur et de la Consommation. Pour ce programme, le montant pour l'exercice 2023 est de 118 665 289 921 FCFA.

Le programme 2 avec le renforcement de l'Intégration du Sénégal dans le commerce international est évalué à 3 095 204 089 FCFA. Le programme de promotion et développement de l'entrepreneuriat privé et des PME / PMI avec des crédits alloués est arrêté à 8 282 246 438 FCFA. Le programme de promotion et valorisation des produits locaux, 1 000 000 000 FCFA. Le programme de pilotage, de gestion, de la coordination administrative avec des crédits arrêtés à 1 692 955 931 FCFA.