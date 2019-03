Projet de mise en place d'un gouvernement parallèle- Idrissa Seck veut-il rendre le pays ingouvernable?

Il y'a de quoi se poser la question sur l'attitude du chef de file du parti Rewmi. Dakarposte, qui a ébruité depuis plusieurs semaines son projet de mettre sur pied un gouvernement parallèle, avait vu juste.

Pas plus tard qu'il y'a quelques jours des membres de la coalition IDY 2019 ont fait face à la presse et c'est pour confirmer nos écrits.

Et, des informations en notre possession, la coalition Idy 2019 entre autres alliés se sont discrètement donnés rendez-vous pour jeudi prochain. Où? "Dans un endroit que nous préférons taire" consent à nous dire la source au fait des activités de la dite Coalition.

"Idrissa Seck ne démord pas et croyez moi nous allons mettre sur pied ce gouvernement parallèle au péril de nos vies. Nous attendons juste que Macky installe son gouvernement pour dresser nous aussi le nôtre" fait savoir un autre membre de la Coalition Idy 2019.



A quoi joue "Raspoutine" pour reprendre Ousmane Ngom, faisant allusion à Idrissa Seck?