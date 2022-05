Propagande Lgbt : JAMRA soutient la digne posture de l'international Idrissa Gana Guèye

Dans un communiqué parvenu à Seneweb l'ONG Jamra dénonce l'injustice dont l'international sénégalais Idrissa Gana Guèye est victime.

Jamra s'indigne qu'après avoir opposé, ce samedi 14 mai, un niet catégorique à la proposition indécente de jouer le match de la 37e journée de la Ligue 1, dédiée à une "Journée de lutte contre l'homophobie", qu'Idrissa Gana Gueye soit l'objet ''d'une injuste diabolisation de la part de la presse française, et de la machine infernale de propagande des lobbies LGBT occidentaux''.



''Jamra est d'autant plus indignée que les officiels français se mêlent de cette campagne de mépris culturel, à travers la Présidente de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse, qui a demandé, ce lundi 16 mai, au PSG des sanctions contre son milieu de terrain Idrissa Gana Guèye, arguant que les footballeurs doivent constituer "des exemples pour les jeunes", fustige l'ONG.



Mame Mactar Guèye et Cie adressent leur soutien indéfectible au compatriote qui a su refuser de s'ériger en contre valeur pour la jeunesse, et de ne s'être pas laisser endoctriner et enrôler par les tenants de l'agenda Lgbt mondial, ''dans leur volonté perverse d'uniformiser la Société Humaine, à travers un inadmissible diktat de leur vision du monde''.



''L'Ong Islamique Jamra invite tous les citoyens Sénégalais et Africains, épris de Paix et de Justice, et attachés aux nobles valeurs que nous ont généreusement léguées nos vaillants ancêtres, à soutenir massivement notre frère, dans sa digne posture de rester fidèlement attaché à ses valeurs culturelles ancestrales'', invite Jamra.