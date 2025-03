Le président du groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes, Ayib DAFFÉ, a pris la parole aujourd’hui pour éclaircir les enjeux de la proposition de loi interprétative de la loi d’amnistie, initiée par le vice-président de l’Assemblée nationale, Amadou BA.



Face aux interprétations « erronées », il a insisté sur le fait qu’il ne s’agit en aucun cas d’une abrogation, ni d’une démarche de règlement de comptes, mais d’une simple clarification.



Proposition de loi interprétative de l’amnistie : Pastef dénonce des interprétations « erronées »

mars 20, 2025 Temps de lecture :2 minutes de lecture

« Il ne s’agit ni d’une abrogation totale ou partielle, ni d’un règlement de comptes, mais d’une clarification pour ceux qui, de bonne foi, interprètent mal la loi », a déclaré Ayib DAFFÉ lors d’une rencontre avec la presse.



Il a dénoncé une « manipulation » et a souligné l’engagement du parti Pastef à servir le peuple.



La proposition, portée par Amadou Ba au nom de la majorité parlementaire, bénéficie du soutien total des députés de Pastef a-t-il soutenu



Par ailleurs les travaux en commission débuteront dès demain, et bien que non retransmis, l’avis de cette instance sera déterminant pour la convocation d’une séance plénière.



Ayib DAFFÉ a également répondu aux critiques concernant le rôle des parlementaires, souvent accusés de se limiter à voter des lois.



« En tant que représentants du peuple, nous sommes déterminés à remplir pleinement notre mission », a-t-il affirmé, présentant cette proposition comme une preuve de leur implication active dans le contrôle et l’évaluation des politiques publiques.











































Walf