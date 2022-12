Putsch manqué en Gambie : la décision de Barrow

Composée de onze personnes parmi lesquelles des membres du ministère de la Justice, de la police, de l’armée et des services de renseignement, la commission a « trente jours pour enquêter, préparer et soumettre » son rapport, a écrit Ebrima G. Sankareh dans un communiqué.



Lundi, le gouvernement a aussi annoncé dans un communiqué l’arrestation d’un capitaine et d’un lieutenant supposément impliqués dans le coup d’Etat manqué. Cinq autres soldats sont détenus dans le cadre de cette affaire.































































igfm