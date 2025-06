QUATRE MORTS, UNE JUMELLE TUE SA SŒUR … : Vendredi noir !

Une cérémonie religieuse communément appelée » thiant » a viré au drame à Darou Karim, lors d’une bataille rangée au cours de laquelle le nommé Cheikhouna Mbodj s’est retranché dans une maison. Mais l’homme âgé de 25 ans a été extirpé de sa cachette puis tué froidement à l’aide d’un objet tranchant, d’après des témoignages recueillis. Après le constat effectué par la brigade de proximité de Touba Bélel, le corps sans vie a été déposé par les sapeurs-pompiers à la morgue de l’hôpital pour autopsie. La gendarmerie est aux trousses des meurtriers.



Un mort sur l’autoroute Ila Touba



Un accident de la circulation s’est produit vendredi matin vers 7 heures sur l’autoroute à péage Ila Touba, entre Bambey et Diourbel. Un car de transport en commun, « Cheikhou Chérifou », a percuté un véhicule particulier 4×4 par l’arrière. Le bilan fait état d’un mort sur le coup et de 16 blessés. Les sapeurs-pompiers de Bambey ont transporté les blessés au centre de santé de Bambey et à l’hôpital régional Heinrich Lukbe de Diourbel. Selon Sud Quotidien, cet accident met en lumière la recrudescence inquiétante des accidents de la route. Un autre accident s’était produit la veille sur la RN4, près du village de Thione (commune de Tocky Gare), faisant 31 blessés dont 5 graves.



Une jumelle tue sa soeur à Ziguinchor







Un drame familial secoue la commune de Ziguinchor. Ce vendredi 13 juin 2025, au quartier Kandé, une altercation entre deux sœurs âgées d’une quinzaine d’années a tragiquement dégénéré, entraînant la mort de l’une d’elles. Les faits se sont déroulés dans le quartier Kandé, à Ziguinchor. Deux sœurs, âgées d’environ 15 ans, se sont violemment disputées. La querelle a pris une tournure dramatique lorsque l’une d’elles a poignardé sa sœur à l’aide d’une paire de ciseaux, rapporte le correspondant de RFM Lamine Ba.



La victime, grièvement blessée, a succombé à ses blessures peu de temps après l’incident. Alertées, les forces de l’ordre se sont rendues sur place et ont procédé à l’arrestation de la jeune fille présumée auteure du coup mortel. Le corps sans vie a été transporté à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor pour autopsie. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances exactes de ce drame qui bouleverse profondément le quartier Kandé et la commune de Ziguinchor en général.



Guédiawaye : un homme mortellement frappé par la foudre



La première pluie n’a pas été joyeuse à Guédiawaye. Ce vendredi 13 juin, elle a occasionné la mort d’un jeune homme à la plage de Gadaye. Ibou Laye, âgé de 20 ans seulement, a été frappé par la foudre. Il est mort sur le coup. Accompagné de deux de ses amis, le jeune homme originaire de Yeumbeul essayait de rentrer chez lui quand la pluie a commencé aux environs de 14 heures. Les trois étaient à bord d’une charrette quand la foudre a frappé. Les deux autres hommes, qui ont reçu les premiers soins, ont été secourus. Le corps d’Ibou Laye a lui été acheminé à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye.







































rewmi