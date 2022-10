Qatar 2022: Un documentaire explosif sur la Fifa va sortir

"La FIFA est devenue une organisation criminelle." C'est l'accroche du nouveau documentaire annoncé par Netflix, qui va s'intéresser aux scandales qui ont éclaboussé la Fédération internationale de Football ces dernières années. Le titre est prometteur: "FIFA : Ballon rond et corruption".



Si l'on en croit la bande-annonce, il sera beaucoup question de Sepp Blatter, l'ancien président de l'instance internationale, qui fait l'objet de plusieurs procès pour des faits de corruption. Ce documentaire reviendra aussi visiblement sur les conditions de l'attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar, et sortira d'ailleurs le 9 novembre, quelques jours avant le début de la compétition (20 novembre-18 décembre).



"Entre lutte de pouvoirs et enjeux politiques, cette série explore l’organisation de la FIFA et les conditions d’attribution de la prochaine Coupe du monde", promet ainsi Netflix.