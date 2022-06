Qatar: Total choisi pour développer le plus grand champ gazier au monde

Voilà des semaines que les pays européens sont à la recherche d’alternatives au gaz russe dans un contexte de guerre en Ukraine. Cette quête semble mener vers le Moyen-Orient : le Qatar indique ce dimanche avoir choisi le géant français des hydrocarbures TotalEnergies comme premier partenaire étranger pour développer le plus grand champ de gaz naturel du monde. Une annonce de nature à apaiser les craintes de l’Europe sur le plan énergétique, alors que la Russie a cessé de livrer du gaz à certains pays comme la Pologne et la Bulgarie fin avril.



«Je suis heureux d’annoncer la sélection de TotalEnergies comme premier partenaire dans le projet North Field East (NFE)», a déclaré le ministre qatari de l’Energie, Saad Sherida Al-Kaabi, lors d’une conférence de presse à Doha. Le NFE correspond à un projet d’expansion d’un gisement offshore de gaz naturel liquéfié situé au coeur du golfe Persique, entre les eaux territoriales de l’Iran et du Qatar. Il a été découvert en 1971 et a commencé à être exploité par ces deux pays à partir de 1989. Le North Field, également appelé North Dome ou South Pars, représente à lui seul environ 10% des réserves de gaz naturel connues dans le monde.



Production accrue de 60%

Le Qatar souhaitait au départ financer seul le développement de ce champ gazier, qui n’est autre que le plus grand au monde. Finalement, TotalEnergies va prendre une part de 6,25% dans le projet. Son PDG Patrick Pouyanné, présent à Doha pour l’officialisation de cette annonce, a précisé qu’il s’agissait d’une coentreprise avec QatarEnergy (QE), géant qatari des hydrocarbures. Ils ne devraient toutefois pas être les seuls puisque selon le ministre Al-Kaabi, d’autres accords seront annoncés «dans un avenir proche». Exxon Mobil, Shell et ConocoPhilips sont sur les rangs pour rejoindre le projet.



Au total, la participation de géants pétroliers et gaziers étrangers devrait s’établir à 25%, tandis que le coût de cette expansion est lui évalué à plus de 28 milliards de dollars. Selon QatarEnergy, il permettra d’accroître la production gazière du Qatar de plus de 60%. Ce qui est tout sauf négligeable puisque ce petit émirat a produit à lui seul 178,1 milliards de m3 de gaz naturel en 2019, ce qui le place au quatrième rang mondial derrière les Etats-Unis, la Russie et l’Iran.



D’une dépendance à une autre

Le Qatar a en outre la particularité de produire du gaz naturel sous forme gazeuse et liquéfiée (GNL). Il en est le premier producteur mondial avec 79 millions de tonnes par an. Derrière, l’Australie en produit 75 millions de tonnes et les Etats-Unis 34 millions. Avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, les pays européens jusqu’alors dépendants de leurs importations venant de Russie, se sont rués sur ce type de gaz. Toutefois, le GNL est intrinsèquement plus polluant que le gaz sous sa forme originelle. D’une part, car le processus permettant sa liquéfaction produit des émissions. Et d’autre part car son transport se fait par bateau tandis que celui du gaz venant de Russie se fait grâce à des gazoducs.



Ce samedi, les géants britannique et norvégien Shell et Equinor ont signé un accord similaire à celui de TotalEnergies, mais avec la Tanzanie. Il prévoit la construction d’un terminal de production et d’exportation de GNL d’une valeur de 30 milliards de dollars. Ces partenariats ont le mérite de réduire en partie notre sujétion à la Russie. Sans pour autant nous rapprocher de la souveraineté énergétique. Loin de là même, puisqu’il crée une nouvelle dépendance à un autre pays. Pays qui, pour le cas du Qatar, n’est pas le plus scrupuleux en ce qui concerne le respect des droits de l’homme ou de l’environnement.