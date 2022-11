Qatar : une première saisie de drogue en marge de la Coupe du monde

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps. Les autorités qataries ont annoncé ce lundi leur première saisie de drogue d’importance depuis le début de la Coupe du monde de football dimanche.

Les douanes de l’aéroport de Doha ont découvert près de 2 000 pilules de Tramadol, , un puissant antalgique, et du haschisch dans les bagages d’un passager.

« Les douanes de l’aéroport international Hamad ont déjoué un trafic de Tramadol et de haschisch », a annoncé sur Twitter l’Autorité générale des douanes.

Puissant antidouleur, le Tramadol, opiacé de synthèse, peut entraîner une forte dépendance.

Il est notamment impliqué dans la crise des opiacés qui secoue les États-Unis, où les overdoses ont fait plus d’un demi-million de morts en 20 ans.

L’un des douaniers de l’aéroport de Doha a « soupçonné les bagages du passager, les a donc inspectés et a trouvé 1 990 pilules de Tramadol ainsi que 464,5 g de haschisch », a précisé l’organisme.

Le passager concerné, à propos duquel aucune information n’a été révélée, doit être présenté devant le ministère public, a assuré un responsable qatari, qui a requis l’anonymat.

Les peines encourues au Qatar pour la possession, l’usage ou le trafic de drogue sont très sévères, incluant de longues peines de prison, de fortes amendes et l’expulsion du territoire pour les étrangers.

Le riche émirat gazier du Golfe, très strict contre le trafic et la consommation de drogue, accueille depuis dimanche le premier Mondial organisé au Moyen-Orient, plus d’un million de visiteurs étant attendus jusqu’à la finale le 18 décembre.