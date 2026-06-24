Qualif pour les 16èmes : le sprint est lancé !

C’est la principale nouveauté de cette Coupe du monde 2026. Avec 48 participants au lieu de 32 lors des éditions précédentes, la FIFA a dû modifier la phase finale en ajoutant un tour. Les premiers et deuxièmes de chacun des douze groupes, ainsi que les huit meilleurs troisièmes, seront ainsi amenés à disputer des seizièmes de finale, à partir de dimanche soir.



La troisième et dernière journée des poules, qui débute ce mercredi soir, va donc déterminer le tableau complet de cette prochaine phase à élimination directe. Quelles équipes actuellement classées troisièmes sont les mieux placées pour y figurer ? Avec 3 points au compteur, la Suède, l’Ecosse, la Croatie, le Paraguay et l’Algérie sont pour l’instant en ballottage favorable.



Le Sénégal pas encore éliminé



Le Cap-Vert et la Belgique, qui ont concédé deux nuls jusque-là, ont aussi une petite longueur d’avance sur leurs autres concurrents, mais leur situation reste précaire et les obligera sans doute à obtenir un résultat cette semaine. Enfin, parmi les équipes à 1 point, la République tchèque est aujourd’hui la dernière qualifiée potentielle pour les seizièmes de finale.



Si la phase de groupes s’arrêtait là, la République démocratique du Congo, l’Equateur, le Bosnie-Herzégovine et le Sénégal seraient les quatre troisièmes à rester sur le carreau. Battus par la France (1-3) et la Norvège (2-3), les Lions de la Teranga sont les seuls dans ce lot à n’avoir pris aucun point, mais un succès contre l’Irak vendredi pourrait tout changer pour eux.



Le classement des meilleurs troisièmes



Suède – 3 pts (0)

Ecosse – 3 pts (0)

Croatie – 3 pts (-1)

Paraguay – 3 pts (-2)

Algérie – 3 pts (-2)

Cap-Vert – 2 pts (0)

Belgique – 2 pts (0)

Tchéquie – 1 pt (-1) ——————————

RD Congo – 1 pt (-1)

Equateur – 1 pt (-1)

Bosnie – 1 pt (-3)

Sénégal – 0 pt (-3)