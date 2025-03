Qualifs Mondial 2026 : Les Lions concèdent un mauvais nul contre le Soudan

On pourra dire ce qu’on veut sur le contexte de la rencontre. Sur le peu de temps que Pape Thiaw et son staff ont disposé pour préparer ce match. Sur l’atmosphère ambiant dans un stade acquis à la cause pour l’adversaire, malgré qu’il ne joue pas sur ses propres. Mais ce serait trouver un alibi un peu trop facilement à des Lions qui, encore une fois à l’extérieur, ont offert aux supporters sénégalais une prestation insipide, bien loin des attentes et espoirs placés en eux sur ce premier rassemblement d’une année qui s’annonce chargée.





































