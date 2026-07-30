Quatre magistrats intègrent le Conseil supérieur de la magistrature

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) s’est enrichi de quatre nouveaux membres. Mesdames Aminata Fall et Adji Fatou Diouf, ainsi que Messieurs Ousmane Sall et Idrissa Yero Deme, siègent désormais au sein de cette éminente institution.



Présidée par le chef de l’État, celle-ci statue souverainement sur les nominations, les affectations et la discipline des magistrats.

Leurs nominations respectives, survenues lors des récentes sessions du Conseil, témoignent de la volonté manifeste des autorités de renouveler et de dynamiser l’appareil judiciaire national. Ces quatre magistrats, dont les riches parcours illustrent la diversité des profils de la justice sénégalaise, accèdent à cette haute responsabilité après avoir exercé des fonctions stratégiques au sein de diverses juridictions du pays.



Madame Aminata Fall Cissé, jusqu’alors en détachement auprès du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, a été élevée au rang de présidente de chambre à la Cour d’appel de Dakar lors de la session du 26 juin 2025, préalablement à son entrée au Conseil.

Madame Adji Fatou Diouf, qui exerçait la charge de déléguée du procureur de la République près le Tribunal d’instance de Guédiawaye, avait été nommée substitut lors de la séance du 9 août 2024.

Monsieur Ousmane Sall, magistrat de renom, s’est quant à lui distingué à la tête du 7e cabinet d’instruction du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Enfin, Monsieur Idrissa Yero Deme, précédemment substitut du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Matam, a été muté en qualité de substitut du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Louis au cours de cette même session de juin 2025.

Le Conseil supérieur de la magistrature, qui délibère collégialement sur la nomination des magistrats du siège en vertu de critères objectifs de compétence, de mérite et d’intégrité, voit ainsi sa composition consolidée par l'apport de ces quatre compétences.

Ces mouvements s’inscrivent dans le cadre d’une restructuration d'envergure des juridictions sénégalaises, caractérisée par d’importantes mutations au sein des cours d’appel de Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis, Ziguinchor et Tambacounda.

Par ailleurs, le Conseil a procédé à la titularisation de quarante-sept juges suppléants issus des promotions 2022 et 2023, tout en veillant à l’affectation des nouveaux magistrats suppléants fraîchement émoulus du Centre de formation judiciaire.



